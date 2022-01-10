В Забайкалье появилась новая аудиокнига на бурятском

Общество, Фото: Агинская краевая библиотека имени Ц. Жамцарано

Роман Жамсо Тумунова записали специалисты Агинской краевой библиотеки



В Агинском Бурятском округе завершена работа по созданию аудиокниги Жамсо Тумунова «Степь проснулась» (16+). Роман записан на русском и бурятском языках.



Книга размещена на сайте первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» и на сайте Агинской краевой библиотеки имени Ц.Жамцарано.



- Наши читатели также могут скачать аудиокнигу в специальном формате «LKF» для дальнейшего прослушивания на специальных устройствах, - рассказали в библиотеке.



Издание записано в рамках проекта «Родные голоса» в студии звукозаписи региональной общественной организации. Текст читает специалист библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Цыденешиева.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, проект «Родные голоса» выиграл грант регионального конкурса ведомства.



- Мы получили современную технику для звукозаписывающей студии. Проект позволит популяризировать и продвигать краеведческую литературу посредством смартфонов и других технических средств через прослушивание в любых общественных местах, в том числе и в транспорте. «Говорящие» книги» – это отличное решение для людей с нарушением зрения. В 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках, - пояснили в библиотеке.

