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В Забайкалье появилась новая аудиокнига на бурятском

В Забайкалье появилась новая аудиокнига на бурятском
Общество,  Фото:Агинская краевая библиотека имени Ц. Жамцарано
Роман Жамсо Тумунова записали специалисты Агинской краевой библиотеки

В Агинском Бурятском округе завершена работа по созданию аудиокниги Жамсо Тумунова «Степь проснулась» (16+). Роман записан на русском и бурятском языках.

Книга размещена на сайте первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» и на сайте Агинской краевой библиотеки имени Ц.Жамцарано.

- Наши читатели также могут скачать аудиокнигу в специальном формате «LKF» для дальнейшего прослушивания на специальных устройствах, - рассказали в библиотеке.

Издание записано в рамках проекта «Родные голоса» в студии звукозаписи региональной общественной организации. Текст читает специалист библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Цыденешиева.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, проект «Родные голоса» выиграл грант регионального конкурса ведомства.

- Мы получили современную технику для звукозаписывающей студии. Проект позволит популяризировать и продвигать краеведческую литературу посредством смартфонов и других технических средств через прослушивание в любых общественных местах, в том числе и в транспорте. «Говорящие» книги» – это отличное решение для людей с нарушением зрения. В 2022 году планируется записать 10 аудиокниг на русском и бурятском языках, - пояснили в библиотеке.
Забайкальский край бурятский язык Агинский Бурятский округ литература книги

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