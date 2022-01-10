В Усть-Ордынском округе провели фестиваль КВН на бурятском языке

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятие прошло в регионе впервые



В Усть-Ордынском Бурятском округе впервые состоялся фестиваль КВН на бурятском языке «Мы живём на Байкале» среди школьных команд округа. Итоги были подведены накануне нового года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Фестиваль состоял из двух конкурсных заданий. В конкурсе визиток «Вперёд и с песней» участники фестиваля показали приветствие, продемонстрировали имидж команды. В музыкальном домашнем задании «Байкал? А это где?» команды показали театрализованное представление продолжительностью не более семи минут.



Экспертная комиссия определила команду-победителя. Ею стала команда Байтогской общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского района «Хүхюу үхибүүд» («Весёлые ребята»). Второе место заняла команда Улейской школы Осинского района. Третьими стали ребята из Боханской школы №1. Команда-победитель награждена кубком, грамотой и ценными призами, призёры - грамотами и ценными призами.

