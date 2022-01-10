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В Агинском округе провели соревнования по киберспорту и волейболу

В Агинском округе провели соревнования по киберспорту и волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Новогодний кубок выиграли школьники окружной столицы

В Забайкальском крае завершился первый турнир по киберспорту «Новогодний кубок руководителя администрации Агинского Бурятского округа». Финал состоялся в кинотеатре «Амар Сайн» 8 января.

Обладателем кубка стала команда «Nesessery» Агинской средней школы №3. На втором месте команда «Whynot» из Могойтуйской средней школы №2.

Турнир проходил в формате онлайн по киберспортивной дисциплине «Mobile legends» (12+). В сражениях участвовали 24 команды Агинского округа. Соревнования шли на протяжении двух недель. Каждый матч сопровождался профессиональными комментаторами из города Ростов-на-Дону. Трансляции игр проходили на специализированной стриминговой платформе и собрали более пяти тысяч зрителей.

Также во время новогодних каникул в Агинском Бурятском округе прошли соревнования по волейболу. В играх приняли участие молодёжные и ветеранские команды городских и сельских поселений округа.

Среди женских команд первое место завоевала волейбольная команда посёлка Могойтуй, на втором месте – село Токчин, замкнули тройку лидеров волейболистки села Дульдурга. Среди мужчин лидерами первенства стали токчинцы, второе место заняла команда села Кусочи, на третьем месте расположились волейболисты села Ушарбай.

Также волейбольные встречи прошли среди ветеранских команд. Среди мужчин первенство выиграла команда из села Дульдурга, второе место – команда из Амитхаши, третье место досталось волейболистам из села Урда-Ага. Среди женских команд первое место завоевали ветераны села Цаган-Челутай, на втором месте обосновалась Дульдурга, третьей стала команда села Хойто-Ага.

Всего в новогоднем первенстве приняли участие 26 молодёжных и 21 ветеранская команда. В общекомандном зачёте первое место завоевала команда села Дульдурга, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ спорт кубок первенство волейбол киберспорт

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