В Улан-Удэ осуждённые поддержали сборную России по футболу

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые сыграли в футбол



Осуждённые колонии-поселения № 3 в Улан-Удэ сыграли в мини-футбол, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. Соревнования прошли в преддверии чемпионата Европы по мини-футболу 2022, который пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.



Так осуждённые исправительного учреждения решили поддержать сборную России, которая будет участвовать в розыгрыше европейского континентального первенства среди мужских футбольных команд.



В игре участвовали шесть команд по пять человек, продолжительность каждого матча составила 2 тайма по 10 минут.

