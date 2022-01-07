Осуждённые сыграли в футбол
Осуждённые колонии-поселения № 3 в Улан-Удэ сыграли в мини-футбол, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. Соревнования прошли в преддверии чемпионата Европы по мини-футболу 2022, который пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.
Так осуждённые исправительного учреждения решили поддержать сборную России, которая будет участвовать в розыгрыше европейского континентального первенства среди мужских футбольных команд.
В игре участвовали шесть команд по пять человек, продолжительность каждого матча составила 2 тайма по 10 минут.
В Улан-Удэ осуждённые поддержали сборную России по футболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённые сыграли в футбол
Прощание с Владимиром Салминым состоится 9 января
Уже вакцинировали более 26 тысяч голов
Больных выявили в разных семьях
Общее число летальных случаев достигло 2479
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфинала
В начале января здесь стояла по-зимнему тёплая погода
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей
Мужчина пытался убедить дорожных полицейских, что он трезв
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью
Днём будет тепло
Интуиция и дух места подсказали Натали-Кейт Пангилинан остаться в Бурятии
Нодулярный дерматит обнаружили в пригородном районе
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
Покататься здесь могут все желающие бесплатно