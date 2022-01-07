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В Улан-Удэ осуждённые поддержали сборную России по футболу

В Улан-Удэ осуждённые поддержали сборную России по футболу
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сыграли в футбол

Осуждённые колонии-поселения № 3 в Улан-Удэ сыграли в мини-футбол, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. Соревнования прошли в преддверии чемпионата Европы по мини-футболу 2022, который пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

Так осуждённые исправительного учреждения решили поддержать сборную России, которая будет участвовать в розыгрыше европейского континентального первенства среди мужских футбольных команд.

В игре участвовали шесть команд по пять человек, продолжительность каждого матча составила 2 тайма по 10 минут.
УФСИН футбол

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