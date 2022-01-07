Лучшему игроку Кубка Улан-Удэ вручат «Золотой мяч»

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Кубок проходит без зрителей, прямые трансляции всех матчей и церемонии награждения можно увидеть на сайте sportefir ru.















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Кубок Улан-Удэ по мини-футболу, который собрал 16 команд от Москвы до Читы, в том числе клубы Высшей лиги КПРФ-2 и ИрАэро. Призовой фонд составил 1 миллион рублей. Победитель получит Кубок, золотые медали и 250 тысяч рублей.В этом году к традиционным номинациям лучших игроков по амплуа оргкомитет добавил два новых приза.- Весь мир следит за вручением «Золотого мяча» и спорит, кто лучше Роналду или Месси. А мы решили вручить свой Золотой мяч лучшему игроку Кубка Улан-Удэ. Заказали по нашему экскизу специальный приз - это статуэтка с золотым мячом и традиционным бурятским головным убором малгай. А лучшему вратарю будем вручать золотую перчатку! - рассказал президент Байкальской ассоциации мини-футбола Дугар Санжицыбиков.Накануне завершились четвертьфиналы. Турнир завершится 8 января, в этом день пройдут финальный матч и церемония закрытия.