В Бурятии родился двухголовый телёнок

Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей



В Кижингинском районе Бурятии родился двухголовый телёнок. Фотографию опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.



- Хозяин-фермер и его соседи-односельчане были шокированы, когда одна из коров родила двухголового телёнка. К сожалению, телёнок родился недоношенным и не выжил, - сообщили в паблике.



Здесь не уточнили в каком именно селе родился телёнок-мутант.



В комментариях люди активно обсуждают фотографию: «Это просто аномалия развития плода животных. В кяхтинском музее есть такие экспонаты», «Сиамские близнецы!», «Это надо срочно менять быка», «Значит, должны были близнецы родиться, но одному не прижилось в утробе», «Капец, 2022 начинается ну не с самого хорошего».

