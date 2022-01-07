Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей
В Кижингинском районе Бурятии родился двухголовый телёнок. Фотографию опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.
- Хозяин-фермер и его соседи-односельчане были шокированы, когда одна из коров родила двухголового телёнка. К сожалению, телёнок родился недоношенным и не выжил, - сообщили в паблике.
Здесь не уточнили в каком именно селе родился телёнок-мутант.
В комментариях люди активно обсуждают фотографию: «Это просто аномалия развития плода животных. В кяхтинском музее есть такие экспонаты», «Сиамские близнецы!», «Это надо срочно менять быка», «Значит, должны были близнецы родиться, но одному не прижилось в утробе», «Капец, 2022 начинается ну не с самого хорошего».
В Бурятии родился двухголовый телёнок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей
Мужчина пытался убедить дорожных полицейских, что он трезв
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью
Днём будет тепло
Интуиция и дух места подсказали Натали-Кейт Пангилинан остаться в Бурятии
Нодулярный дерматит обнаружили в пригородном районе
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
Покататься здесь могут все желающие бесплатно
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии
Поры ветра могут достигать 13 м/с
Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года
К мероприятию готовились с начала декабря
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения