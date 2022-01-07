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В Бурятии родился двухголовый телёнок

В Бурятии родился двухголовый телёнок
Общество,  Фото: ves_ulan_ude_
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей

В Кижингинском районе Бурятии родился двухголовый телёнок. Фотографию опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.

- Хозяин-фермер и его соседи-односельчане были шокированы, когда одна из коров родила двухголового телёнка. К сожалению, телёнок родился недоношенным и не выжил, - сообщили в паблике.

Здесь не уточнили в каком именно селе родился телёнок-мутант.

В комментариях люди активно обсуждают фотографию: «Это просто аномалия развития плода животных. В кяхтинском музее есть такие экспонаты», «Сиамские близнецы!», «Это надо срочно менять быка», «Значит, должны были близнецы родиться, но одному не прижилось в утробе», «Капец, 2022 начинается ну не с самого хорошего». 
животные

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