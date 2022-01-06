В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов

Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии



Военнослужащие топографической службы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, за 2021 учебный год создали более 350 карт и макетов различного масштаба и уровня детализации. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.



- Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой учения разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей объединения ВВО. Применяя современные топопривязчики, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии, - говорится в сообщении.



Всего за минувший год топографы выполнили сотни задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке.





