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В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов

В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
Общество, 
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии

Военнослужащие топографической службы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, за 2021 учебный год создали более 350 карт и макетов различного масштаба и уровня детализации. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

- Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой учения разного масштаба на полигонах дислокации соединений и воинских частей объединения ВВО. Применяя современные топопривязчики, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии, - говорится в сообщении.

Всего за минувший год топографы выполнили сотни задач в составе отделений, взводов, рот и батальонов, а также плановых мероприятий по боевой подготовке.


военнослужащие топография

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