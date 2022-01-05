В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур

К мероприятию готовились с начала декабря
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии и исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошли конкурсы ледяных фигур, приуроченный к наступившему Новому году.
К конкурсам осуждённые начали готовиться с начала декабря, они подготавливали эскизы, обсуждали оформление и подготавливали защиту своих фигур.
Сейчас территорию исправительных учреждений украшают персонажи из мультфильмов, новогодние ёлочки, тигры, Снегурочки и Снеговики, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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