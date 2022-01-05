Ежесуточный прирост больных стабильно снижается
По данным управления Роспотребнадзора, на утро 5 января в Бурятии зарегистрировано 77 096 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (35 620) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост больных продолжает снижаться. Если накануне было 130 заражённых, то на сегодня уже 125 больных с лабораторным подтверждением.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 100 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Всего выздоровели от COVID-19 – 71 749 человек, в том числе 154 за прошедшие сутки.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1307 коек: занято – 940, свободно – 367 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,9%.
В стационарах получают лечение 940 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 134 пациента (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 70 пациентов (из них старше 65 – 46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 57.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1944 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 463 человека, в том числе за прошедшие сутки скончались шесть пациентов. Из них двое были моложе 65-летнего возраста.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 470 970 человек. Завершили первичную вакцинацию 442 686 человек. Повторную вакцинацию начали 81 533 человек.
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
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