Первый понедельник года в Улан-Удэ будет тёплым

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На Байкале будет всего -7



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -13,-18, местами -23,-28. По южному и среднему побережью Байкала днём до -7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -13,-15.





