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Первый понедельник года в Улан-Удэ будет тёплым

Первый понедельник года в Улан-Удэ будет тёплым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Байкале будет всего -7

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 января, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём -13,-18, местами -23,-28. По южному и среднему побережью Байкала днём до -7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -13,-15.


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