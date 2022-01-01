В Бурятии назвали лучших футболистов 2021 года

Лучшим игроком сезона стал Эрдэм Галданов
В канун Нового года в Бурятии прошло очередное заседание президиума федерации футбола РБ, на котором были вручены индивидуальные награды лучшим игрокам сезона.
Лучшей футболисткой 2021 года была признана защитник ЖФК «ВСГУТУ»и ЖФК «Бурятия» Гылыкова Сэлмэг. В этом году она стала чемпионкой Бурятии по мини-футболу в составе студенческого коллектива.
В ветеранской лиге 55+ лучшим стал Озиев Орснок. В этом году он стал победителем чемпионата Бурятии среди ветеранских команд 55+ в составе КПРФ.
В ветеранской лиге 45+ лучшим был признан Карпов Алексей, серебряный призёр 2021 года в составе ФК «Селенга-В».
Лучшим в возрастной категории 35+ стал Вельмизев Николай. Он стал чемпионом Бурятии среди ветеранов 35+ в составе ФК «МОТОМ», также он стал бронзовым призёром чемпионата Бурятии и финалистом кубка Бурятии в составе ФК «Спарта- Лимонад».
Лучшим молодим игроком сезона был назван Максим Ш. Он в этом году дебютировал за ФК «Бурятия» и был принят в сборную Сибири 2005 года рождения.
Лучшим голкипером сезона признан Владимир Киселёв. Это вторая подряд награда для вратаря БГУ и ФК «Бурятия». В этом году БГУ наконец-то стали чемпионами, и в этом большая заслуга Владимира, который пропустил всего 3 мяча за весь чемпионат.
Лучшим защитником стал Синаторов Павел. Капитан БГУ и ФК «Бурятия» уже не первый год доказывает, что он один из сильнейших игроков республики: он не только надёжно играет в обороне, но и очень полезно подключается к атакам. Его гол в финальном матче с ВСГУТУ окончательно снял вопросы, кто станет чемпионом Бурятии.
Звание лучших полузащитника и нападающего получили игрока ФК «Спарта-Лимонад». Лучшим полузащитником сезона был признан Золотарёв Владимир. Игрок, имеющий опыт выступления во второй лиге России, игравший в Китае и Монголии, усилил новичка чемпионата перед началом турнира. Он забил несколько важных мячей и помог своей команде завоевать бронзовые медали чемпионата и выйти в финал кубка Бурятии.
Корнаков Евгений был признан лучшим нападающим сезона. Он забил 7 мячей в ворота соперников, благодаря которым дебют «Спарты» в чемпионате вышел более чем удачным.
Пятый год подряд лучшим тренером стал Кокорин Сергей. В этом году главный тренер БГУ привёл своих подопечных к чемпионству, к которому они шли очень долго.
И наконец, лучшим бомбардиром и игроком сезона стал Галданов Эрдэм. Лидер атак БГУ и ФК «Бурятия» провёл отличный сезон: забил 14 мячей в чемпионате Бурятии. Его гол в ворота «Рассвета» был признан лучшим в 3-м дивизионе первенства России зона «Восток». Также он стал чемпионом Бурятии и вышел в полуфинал кубка в составе БГУ, сообщает пресс-служба федерации футбола РБ.
В Бурятии назвали лучших футболистов 2021 года
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