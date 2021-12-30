Бурятские шахматисты выиграли 3 медали первенства Европы

Спортсмены победили на соревнованиях и юношей, и у девушек



Впервые три медали завоевали бурятские шахматисты на первенстве Европы по быстрым шахматам. Чемпионом Европы среди юношей уверенно стал Тамерлан Ч., набрав 8,5 очков из 9.



- Чемпионов Европы среди юношей у нас ещё не было! Тамерлан стал играть очень уверенно и сильно, - сообщает международный гроссмейстер Инна Ивахинова.



Как сообщалось ранее, среди девушек чемпионкой до 14 лет стала Яна Ж. из Агинского Бурятского округа с результатом 8 очков из 9. Второе место заняла Сойжина К. с 7 очками. Сойжина весь турнир преследовала Яну. В последних турах она сделала 2 ничьи и стала вице-чемпионкой Европы. В дележе 3-5 мест Номина Д. по дополнительному показателю стала пятой.



- Если бы коэффициент у Номины был чуть выше, мы могли бы наблюдать полностью бурятский пьедестал почёта первенства Европы, - пояснила Инна Ивахинова.



Также в турнире принимали участие ещё три шахматиста из Бурятии. Батор Ж. занял 12-е место, у Алдара Т. и Даримы С. 15-е места.



Впереди первенство Европы по блицу и командный турнир, где Бурятия выставит команду «Байкал», членами которой являются победители и призёры Европы.

