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Бурятские шахматисты выиграли 3 медали первенства Европы

Бурятские шахматисты выиграли 3 медали первенства Европы
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены победили на соревнованиях и юношей, и у девушек

Впервые три медали завоевали бурятские шахматисты на первенстве Европы по быстрым шахматам. Чемпионом Европы среди юношей уверенно стал Тамерлан Ч., набрав 8,5 очков из 9.

- Чемпионов Европы среди юношей у нас ещё не было! Тамерлан стал играть очень уверенно и сильно, - сообщает международный гроссмейстер Инна Ивахинова.

Как сообщалось ранее, среди девушек чемпионкой до 14 лет стала Яна Ж. из Агинского Бурятского округа с результатом 8 очков из 9. Второе место заняла Сойжина К. с 7 очками. Сойжина весь турнир преследовала Яну. В последних турах она сделала 2 ничьи и стала вице-чемпионкой Европы. В дележе 3-5 мест Номина Д. по дополнительному показателю стала пятой.

- Если бы коэффициент у Номины был чуть выше, мы могли бы наблюдать полностью бурятский пьедестал почёта первенства Европы, - пояснила Инна Ивахинова.

Также в турнире принимали участие ещё три шахматиста из Бурятии. Батор Ж. занял 12-е место, у Алдара Т. и Даримы С. 15-е места.

Впереди первенство Европы по блицу и командный турнир, где Бурятия выставит команду «Байкал», членами которой являются победители и призёры Европы.
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