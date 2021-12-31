Также в меню будут включены бурятские национальные блюда
Для военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, заготовлено свыше 20 тонн фруктов (мандаринов, бананов, киви и многое другое) на новогодние праздники.
Во всех столовых воинских частей и соединений повара разнообразят повседневное меню праздничными блюдами. В новогодние праздники ассортимент продуктов питания для военнослужащих танковой армии будет значительно расширен. Например, в меню будут включены салаты оливье и винегрет, холодец, рыба морских и речных пород.
Кроме этого, в меню будут включены бурятские национальные блюда. На десерт солдаты получат булочки, кексы, пряники, соки, в том числе конфеты, свежие фрукты, печенье и шоколад.
Все военнослужащие смогут посмотреть новогоднее поздравление президента России, для этого 31 декабря изменят время отбоя. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Новогодние столы военных Бурятии разнообразят 20 тоннами фруктов
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