Новогодние столы военных Бурятии разнообразят 20 тоннами фруктов

Также в меню будут включены бурятские национальные блюда



Для военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, заготовлено свыше 20 тонн фруктов (мандаринов, бананов, киви и многое другое) на новогодние праздники.



Во всех столовых воинских частей и соединений повара разнообразят повседневное меню праздничными блюдами. В новогодние праздники ассортимент продуктов питания для военнослужащих танковой армии будет значительно расширен. Например, в меню будут включены салаты оливье и винегрет, холодец, рыба морских и речных пород.



Кроме этого, в меню будут включены бурятские национальные блюда. На десерт солдаты получат булочки, кексы, пряники, соки, в том числе конфеты, свежие фрукты, печенье и шоколад.



Все военнослужащие смогут посмотреть новогоднее поздравление президента России, для этого 31 декабря изменят время отбоя. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

