Забайкальские учёные выиграли грант и стипендию президента РФ

Победителями конкурсов стали представители ЗабГУ



Учёные Забайкальского государственного университета Михаил Кобылкин и Юлия Риккер стали победителями конкурсов 2022 года на право получения грантов и стипендий президента Российской Федерации.



Среди кандидатов наук по направлению «Технические науки» лучшим признан доцент кафедры энергетики ЗабГУ Михаил Кобылкин. Он предложил проект по разработке базовых принципов и новых технологических решений по эксплуатации тепловых насосных установок в теплофикационных системах с ТЭЦ для получения гарантированного системного энергосберегающего эффекта.



- Реализация исследования, признанного соответствующим приоритетам стратегии научно-технологического развития России, рассчитана на 2 года. Общий объём финансирования проекта составит 1,2 миллиона рублей, – рассказал молодой учёный Михаил Кобылкин.



Одним из победителей конкурсного отбора на право получения стипендии президента РФ на 2022-2024 годы в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» была признана аспирантка кафедры энергетики ЗабГУ Юлия Риккер.



- Представленный мой проект посвящён экологоориентированной комплексной оптимизации топочных процессов котлов энергетических предприятий, направленной на повышение их энергетической эффективности, и затрагивает приоритетные направления модернизации российской экономики, – рассказала Юлия Риккер.



Отметим, размер ежемесячной стипендии исследователей, получивших поддержку экспертного совета конкурса, составит 22800 рублей.



Напомним, в конкурсе на получение грантов президента РФ для господдержки молодых учёных могут участвовать кандидаты наук, не достигшие 35 лет на момент окончания гранта, и доктора наук до 40 лет, а также ведущие научные школы, которые проводят исследования по отдельным направлениям. Стипендии также выдаются молодым исследователям до 35 лет, занимающимся наукой по приоритетным направлениям развития экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края со ссылкой на пресс-службу ЗабГУ.

