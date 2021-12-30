 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

Забайкальские учёные выиграли грант и стипендию президента РФ

Забайкальские учёные выиграли грант и стипендию президента РФ
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабГУ
Победителями конкурсов стали представители ЗабГУ

Учёные Забайкальского государственного университета Михаил Кобылкин и Юлия Риккер стали победителями конкурсов 2022 года на право получения грантов и стипендий президента Российской Федерации.

Среди кандидатов наук по направлению «Технические науки» лучшим признан доцент кафедры энергетики ЗабГУ Михаил Кобылкин. Он предложил проект по разработке базовых принципов и новых технологических решений по эксплуатации тепловых насосных установок в теплофикационных системах с ТЭЦ для получения гарантированного системного энергосберегающего эффекта.

- Реализация исследования, признанного соответствующим приоритетам стратегии научно-технологического развития России, рассчитана на 2 года. Общий объём финансирования проекта составит 1,2 миллиона рублей, – рассказал молодой учёный Михаил Кобылкин.

Одним из победителей конкурсного отбора на право получения стипендии президента РФ на 2022-2024 годы в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» была признана аспирантка кафедры энергетики ЗабГУ Юлия Риккер.

- Представленный мой проект посвящён экологоориентированной комплексной оптимизации топочных процессов котлов энергетических предприятий, направленной на повышение их энергетической эффективности, и затрагивает приоритетные направления модернизации российской экономики, – рассказала Юлия Риккер.

Отметим, размер ежемесячной стипендии исследователей, получивших поддержку экспертного совета конкурса, составит 22800 рублей.

Напомним, в конкурсе на получение грантов президента РФ для господдержки молодых учёных могут участвовать кандидаты наук, не достигшие 35 лет на момент окончания гранта, и доктора наук до 40 лет, а также ведущие научные школы, которые проводят исследования по отдельным направлениям. Стипендии также выдаются молодым исследователям до 35 лет, занимающимся наукой по приоритетным направлениям развития экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края со ссылкой на пресс-службу ЗабГУ.
наука конкурс стипендии гранты Забайкальский край вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Якутский Дед Мороз поздравил иркутян с Новым годом
Якутский Дед Мороз поздравил иркутян с Новым годом
Общество, 30.12.2021
В столицу области прибыл главный волшебник Республики Саха
В Бурятии фермеры расширили хозяйство, получив «Дальневосточный гектар»
В Бурятии фермеры расширили хозяйство, получив «Дальневосточный гектар»
Общество, 30.12.2021
Также они зарегистрировали ИП для производства полуфабрикатов
Заиграевский район Бурятии присоединился к акции «Новый год в каждый дом»
Заиграевский район Бурятии присоединился к акции «Новый год в каждый дом»
Общество, 30.12.2021
Подарки для детей и взрослых доставили в 10 населённых пунктов
Правительство РФ подтвердило модернизацию 2 аэропортов Иркутской области
Правительство РФ подтвердило модернизацию 2 аэропортов Иркутской области
Общество, 30.12.2021
В согласованный перечень вошли аэропорты Бодайбо и Братска
В Улан-Удэ дежурные службы усилят работу в новогодние праздники
В Улан-Удэ дежурные службы усилят работу в новогодние праздники
Общество, 30.12.2021
На объектах ЖКХ создают резервы материально-технических ресурсов
Монголия определилась с ключевыми целями развития на ближайшие 100 лет
Монголия определилась с ключевыми целями развития на ближайшие 100 лет
Общество, 30.12.2021
Страна должна стать развитым государством с мощной экономикой
Ключи от новых квартир получили 135 семей Иркутска
Ключи от новых квартир получили 135 семей Иркутска
Общество, 30.12.2021
Они проживали в домах, признанных аварийными в 2013-2014 годах
Бурятские шахматисты выиграли 3 медали первенства Европы
Бурятские шахматисты выиграли 3 медали первенства Европы
Общество, 30.12.2021
Спортсмены победили на соревнованиях и юношей, и у девушек
В Улан-Удэ Дед Мороз-спецназовец посетил детский дом-интернат
В Улан-Удэ Дед Мороз-спецназовец посетил детский дом-интернат
Общество, 30.12.2021
Из-за ограничительных мер праздничное действо проходило на улице
В Бурятии рассказали, как не попасть в больницу в Новый год
В Бурятии рассказали, как не попасть в больницу в Новый год
Общество, 30.12.2021
Жителям советуют делать перерывы в еде в новогоднюю ночь
Жители Бурятии передают вещи знаменитых родных в частный музей
Жители Бурятии передают вещи знаменитых родных в частный музей
Общество, 30.12.2021
В музее Льва Бардамова собраны уникальные экспонаты
В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам
В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам
Общество, 30.12.2021
Экзамен сдавали студенты третьего курса по специальности «Искусство балета»
Лучшим спортсменам Бурятии вручили денежные премии
Лучшим спортсменам Бурятии вручили денежные премии
Общество, 30.12.2021
Во втором полугодии спортсмены Бурятии завоевали 30 медалей международного уровня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^