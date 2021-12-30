В Бурятии рассказали, как не попасть в больницу в Новый год

Жителям советуют делать перерывы в еде в новогоднюю ночь



Перед праздниками многие стараются приобретать продукты заранее, но не всегда это полезная привычка. Управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало, что делать, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.



Что сделать, чтобы не отравиться?



Приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения, обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения. Покупайте продукты питания только в разрешенных местах торговли. Опасными для здоровья могут стать многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, полуфабрикаты из рубленного мяса.



Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности, а торты и пирожные храните в холодильнике. Готовые и сырые блюда (мясо или рыбу) не нужно хранить вместе.



Оливье и другие заправленные салаты нельзя оставлять в холодильнике больше суток. Смешивайть свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней точно не стоит. ⠀

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Хранение скоропортящихся продукты при комнатной температуре (творог, молоко и др.) = отравление. ⠀

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Рекомендации для праздничного застолья:



Не садитесь за стол голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин. Богатый стол – это хорошо, но попробовать все блюда на нём не нужно, ведь чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм.



Всю новогоднюю ночь постоянно есть не нужно, давайте себе минимум два-три часа, чтобы еда переварилась. Не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь. И лучше заменить торты и пирожные фруктовыми салатами и желе.



Как выбрать сладкий подарок для детей?⠀



Сладкие подарки стоит приобретать в проверенных торговых точках. Проверяйте состав на содержание пищевых добавок, консервантов, жиров, масел и пр. Лучше всего для сладкого подарка ребенку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила.



Как салют сделать безопасным?⠀



Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных отделах и магазинах. Помните, что ей нельзя пользоваться лицам до 16 лет. А также не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена или истек срок годности.



Соблюдая эти не хитрые правила ваш праздник пройдет без последствий для вашего организма и ваших близких.

