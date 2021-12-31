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В Забайкалье пробегут «Забег желаний»

В Забайкалье пробегут «Забег желаний»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут на озере Арахлей

Жителей Забайкальского края приглашают принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике «Забег желаний», которые состоятся 8 января на озере Арахлей.

- Любой желающий от 17 лет и младше, а также от 18 лет до 70 лет и старше, загадав желание, сможет принять участие в забеге. Необходима предварительная онлайн-регистрация, которая продлится до 7 января на сайте orgeo.ru, - рассказали организаторы забега – федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.

Они добавили, что добраться до места соревнований можно будет личным автотранспортом, а также будет организован автобус (количество мест в нем ограничено). Для регистрации места в автобусе необходима заявка на участие до 7 января и запись по телефону 8-924-270-54-24.

В программе соревнований:
10:00 - Отъезд автобусов от торгового центра «Аврора» (перекрёсток улиц Богомягкова и Новобульварная).
11:00-12:20 - Регистрация участников и выдача номеров в фойе лагеря «Арахлей».
12:30 - Открытие, приветственное слово на льду озера Арахлей напротив лагеря.
13:00 - Старт соревнований.
15:30 - Награждение участников.

На трассе будет работать палатка-гардероб для переодевания, на льду всем желающим нальют горячий чай. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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Забайкальский край спорт легкая атлетика забег

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