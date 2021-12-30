Ключи от новых квартир получили 135 семей Иркутска

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Они проживали в домах, признанных аварийными в 2013-2014 годах



135 семей Иркутска, а это 349 человек, в канун Нового года получили ключи от новых квартир. Это иркутяне, которые проживали в многоквартирных домах, признанных аварийными в 2013-2014 годах, в Правобережном и Ленинском округах. Ключи первым 15-ти новосёлам вручили мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель думы города Евгений Стекачев.



По информации генерального подрядчика, квартиры сданы «под ключ». На эти цели из бюджета Иркутска было выделено более 380 млн рублей.



– Наш дом был признан аварийным 7 лет назад. Старая «двушка» в 40 квадратов. Теперь у нас просторная квартира в 49 квадратных метров. Большой балкон, на 2 комнаты. Очень рады такому подарку накануне нового года, – поделилась иркутянка Светлана Красичкова.



Всего в 2021 году новоселье отметили 286 семей. В 2022 году в планах мэрии расселить 295 семей из 10 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

