Они проживали в домах, признанных аварийными в 2013-2014 годах
135 семей Иркутска, а это 349 человек, в канун Нового года получили ключи от новых квартир. Это иркутяне, которые проживали в многоквартирных домах, признанных аварийными в 2013-2014 годах, в Правобережном и Ленинском округах. Ключи первым 15-ти новосёлам вручили мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель думы города Евгений Стекачев.
По информации генерального подрядчика, квартиры сданы «под ключ». На эти цели из бюджета Иркутска было выделено более 380 млн рублей.
– Наш дом был признан аварийным 7 лет назад. Старая «двушка» в 40 квадратов. Теперь у нас просторная квартира в 49 квадратных метров. Большой балкон, на 2 комнаты. Очень рады такому подарку накануне нового года, – поделилась иркутянка Светлана Красичкова.
Всего в 2021 году новоселье отметили 286 семей. В 2022 году в планах мэрии расселить 295 семей из 10 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Ключи от новых квартир получили 135 семей Иркутска
Общество, Фото:
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