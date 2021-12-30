Этнографический музей Улан-Удэ стал доступнее для инвалидов





29 декабря глава Бурятия Алексей Цыденов вручил представителям Этнографического музея народов Забайкалья ключи от электроавтобуса, который будет осуществлять экскурсионное обслуживание маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.Новинку успела оценить председатель «Общества без барьеров» Галина Горбатых. Своими впечатлениями она поделилась с подписчиками в Facebook.- Туристический автобус с аппарелью, предназначен для перевозки маломобильных граждан. И это очень нужный шаг в создание комфортности и доступности, тем более учитывая, что площадь музея составляет 37 гектаров, - написала Галина Горбатых.Также Алексей Цыденов осмотрел старообрядческий комплекс музея после завершившихся ремонтно-реставрационных работ. В 2021 году была проведена реставрация комплекса, сейчас идёт реэкспозиция. Посетители музея смогут уже в январские праздники посетить обновлённую усадьбу Зайцева.