В республике морозная погода
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 30 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без садков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём -17,-22, местами -7,-12, по крайнему северу -25,-30.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -17,-19.
В Улан-Удэ днём до - 19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вход на выставку свободный
Принять участие в конкурсе могут все желающие
Ярмарки будут открыты до 14 января
В этом году открылся этнотеатр «Театр добра – театр будущего»
Крупнейшие озёра в регионе могут исчезнуть
Он будет действовать на время новогодних и рождественских праздников
Объединение ВВО в республике готовится встречать Новый год
«Легендами спорта» были названы Тамара Осипчук, Бато Базаров и Баир Цырендоржиев
Во время войны они проживали в Усть-Ордынском округе
Артисты проводят новогодние концерты для медиков Улан-Удэ и дарят сладкие подарки
Руководители государства отдали дань уважения основателю Монгольской империи
В новогодние праздники в республике усилят профилактические меры по COVID-19
Деньги были выделены правительством для погашения кредиторской задолженности
Заветную мечту каждой девочки подарили детям из «Малышка»
Законопроект поступит на рассмотрение нижней и верхней палат парламента