 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

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В Улан-Удэ днём до - 19

В Улан-Удэ днём до - 19
Общество,  Фото:Pixabay.com
В республике морозная погода

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 30 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без садков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём -17,-22, местами -7,-12, по крайнему северу -25,-30.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -17,-19.
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