Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне

Сразу три проекта признаны лучшими региональными практиками



Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии реализует проекты, которые недавно отметили на федеральном уровне. «Медиаволонтёры», «По районам» и Youtube-студия признаны Федеральным агентством по делам молодёжи лучшими региональными практиками по созданию и внедрению замещающего позитивного контента в Интернете, социальных сетях и мессенджерах на федеральном уровне.



- Приятно удивил экспертов проект «Киберволонтёры» о поддержке активных молодых людей в создании позитивного контента и мониторинге социальных сетей по выявлению противоправной информации, - отмечают в министерстве.



Также отмечены популярный проект о лучших местах республики, достопримечательностях и познавательном досуге районов Бурятии, который получил популярность среди жителей республики и за её пределами.



Проекты «По районам» и проект «Youtube-студия» – про реализацию идей, создание видео, запись подкастов на актуальные темы в одном месте.





