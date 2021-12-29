 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне

Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сразу три проекта признаны лучшими региональными практиками

Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии реализует проекты, которые недавно отметили на федеральном уровне. «Медиаволонтёры», «По районам» и Youtube-студия признаны Федеральным агентством по делам молодёжи лучшими региональными практиками по созданию и внедрению замещающего позитивного контента в Интернете, социальных сетях и мессенджерах на федеральном уровне.

- Приятно удивил экспертов проект «Киберволонтёры» о поддержке активных молодых людей в создании позитивного контента и мониторинге социальных сетей по выявлению противоправной информации, - отмечают в министерстве.

Также отмечены популярный проект о лучших местах республики, достопримечательностях и познавательном досуге районов Бурятии, который получил популярность среди жителей республики и за её пределами.

Проекты «По районам» и проект «Youtube-студия» – про реализацию идей, создание видео, запись подкастов на актуальные темы в одном месте.


молодежная политика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На горячую линия минздрава Бурятии иногда звонят «просто поговорить»
На горячую линия минздрава Бурятии иногда звонят «просто поговорить»
Общество, 29.12.2021
Порой звонки поступают и не по медицинским темам
Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне
Молодёжные проекты Бурятии отметили на федеральном уровне
Общество, 29.12.2021
Сразу три проекта признаны лучшими региональными практиками
Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева
Лучшим спортсменом года Улан-Удэ стала Светлана Гомбоева
Общество, 29.12.2021
Светлана Гомбоева пожелала всем приумножения спортивных результатов в будущем году
70% россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи
70% россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи
Общество, 29.12.2021
Жители России старше 45 лет отметят праздник дома
В Бурятии штрафуют забывчивых туристов
В Бурятии штрафуют забывчивых туристов
Общество, 29.12.2021
За неделю возбудили 47 административных дел
Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Общество, 29.12.2021
Экс-ректор одобрил план празднования 90-летия вуза
В Улан-Удэ собака «обогревала» машину
В Улан-Удэ собака «обогревала» машину
Общество, 29.12.2021
«И греет, и охраняет», - пишут пользователи Сети
Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Белоплечий орлан Алёша «прилетел» в Иркутск
Общество, 29.12.2021
Необычная акция «облетела» Россию и не только

Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Общество, 29.12.2021
Дмитрию Блохину понадобилось 19 лет на достижение цели
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
Общество, 29.12.2021
Родители получили также сладкие подарки
Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok
Водитель трамвая из Улан-Удэ показывает свою работу в TikTok
Общество, 29.12.2021
Девушка показывает нюансы нелёгкой работы водителя трамвая
В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
В Бурятии новогодние презенты подарили пожилым и детям
Общество, 29.12.2021
В республике проходит акция «Новый год в каждый дом»
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
В Улан-Удэ управляющая компания варварски обрезала деревья
Общество, 29.12.2021
После «подрезки» остались только пеньки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^