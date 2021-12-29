Принять участие в конкурсе могут все желающие
В Забайкальском крае объявлен конкурс на лучшее новогоднее фото в стиле «ретро». В проекте могут принять участие все желающие жители региона.
- Было бы любопытно вспомнить, как выглядела новогодняя атмосфера многолетней давности. Поэтому решили запустить фото-проект в стиле «ретро», присоединиться к которому может любой желающий, независимо от возраста, - рассказали в краевом музейно-выставочном центре.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фотографии в костюмах разных эпох, опубликовать их в соцсетях с хештегом #НародныйНовыйГод, а также отметить организатора.
- Итоги будет подведены 20 января. Победители проекта получат памятные призы, - отметили в музее.
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В Забайкалье выберут лучшее новогоднее фото в стиле «ретро»
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