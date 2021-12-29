Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ

Экс-ректор одобрил план празднования 90-летия вуза



27 декабря в Бурятском госуниверситете прошла встреча руководства вуза с ветеранами, которые долгие годы проработали в БГПИ-БГУ. Среди приглашённых почётных гостей оказался и бывший ректор Степан Калмыков.



Калмыков был бессменным ректором вуза с 1993 по 2015 годы. Пост покинул в связи с достижением 65 лет. Его отставка и назначение нового ректора сопровождалось митингами на площади Революции и даже специальной внеочередной сессией Народного Хурала, посвящённой только БГУ.



Сейчас же Калмыков должен стать участником мероприятий к 90-летию БГУ, который будет отмечаться в 2022 году.



В том числе будет отмечаться 10 февраля – дата, когда студенты впервые сели за парты Бурят-Монгольского агро-педагогического института в 1932 году. Весной состоится международная научно-практическая конференция «Банзаровские чтения» и торжественное заседание общественности, посвящённые 200-летию со дня рождения Доржи Банзарова и 90-летию университета. Ещё одно такое собрание в честь только юбилея вуза состоится также осенью.



Помимо этих основных дат, подготовлен целый календарь мероприятий в юбилейном году: от научных конференций, культурных, спортивных мероприятий до студенческих Open Air, Дней открытых дверей БГУ и пр.



- Ветераны вуза, заслушав сообщение и.о. ректора Алдара Дамдинова согласились с представленным планом и предложили своё видение на юбилейный год. В частности, Степан Калмыков отметил, что к торжественному собранию общественности нужно подойти, имея определённый багаж наработок в работе, таких как открытие диссертационных советов, интеграция вуза с академическими институтами и др., - сообщает пресс-служба БГУ.

