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Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ

Степан Калмыков станет почётным гостем юбилея БГУ
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Экс-ректор одобрил план празднования 90-летия вуза

27 декабря в Бурятском госуниверситете прошла встреча руководства вуза с ветеранами, которые долгие годы проработали в БГПИ-БГУ. Среди приглашённых почётных гостей оказался и бывший ректор Степан Калмыков.

Калмыков был бессменным ректором вуза с 1993 по 2015 годы. Пост покинул в связи с достижением 65 лет. Его отставка и назначение нового ректора сопровождалось митингами на площади Революции и даже специальной внеочередной сессией Народного Хурала, посвящённой только БГУ.

Сейчас же Калмыков должен стать участником мероприятий к 90-летию БГУ, который будет отмечаться в 2022 году.

В том числе будет отмечаться 10 февраля – дата, когда студенты впервые сели за парты Бурят-Монгольского агро-педагогического института в 1932 году. Весной состоится международная научно-практическая конференция «Банзаровские чтения» и торжественное заседание общественности, посвящённые 200-летию со дня рождения Доржи Банзарова и 90-летию университета. Ещё одно такое собрание в честь только юбилея вуза состоится также осенью.

Помимо этих основных дат, подготовлен целый календарь мероприятий в юбилейном году: от научных конференций, культурных, спортивных мероприятий до студенческих Open Air, Дней открытых дверей БГУ и пр.

- Ветераны вуза, заслушав сообщение и.о. ректора Алдара Дамдинова согласились с представленным планом и предложили своё видение на юбилейный год. В частности, Степан Калмыков отметил, что к торжественному собранию общественности нужно подойти, имея определённый багаж наработок в работе, таких как открытие диссертационных советов, интеграция вуза с академическими институтами и др., - сообщает пресс-служба БГУ.
БГУ вузы

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