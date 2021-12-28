В Кабанском районе Бурятии впервые прошла акция «Ёлка добра»

- Новый год - это волшебное время, приятные хлопоты, праздничная суета. Время подводить итоги и строить планы на будущее. Люди ждут чуда и верят, что в следующем году все будет еще лучше, чем в прошлом. Каждый человек мечтает, что исполнится его самое заветное желание. Особенно дети. А взрослые в это время становятся добрыми волшебниками, - отмечают в пресс-службе районной администрации.











28 декабря в посёлке Кабанск в Бурятии прошла акция «Ёлка добра». На ней поощрили лучших из лучших детей и подростков, успешно представляющих Кабанский район на олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах различного масштаба.В своём поздравлении глава Кабанского района Алексей Сокольников пожелал ребятам успехов во всех сферах деятельности, новых побед, самореализации, достижения наивысших результатов.- Выражаю огромную благодарность всем предпринимателям, структурам, учреждениям и организациям нашего района за участие в этом замечательном проекте. Вы принесли искренние счастливые улыбки детям в эти предпраздничные дни. Радость в глазах детей стоит много в этом мире, особенно под Новый год. Чем больше добра мы принесем в этом мир, тем добрее станем сами и добрее станет мир вокруг нас. Я очень благодарен всем, кто откликнулся и решил принять участие в нашей акции «Ёлка добра», -отметил глава района.Администрация Кабанского района благодарит депутатов районного Совета, Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз», ООО «Лакомка», ООО «Мастер-пласт», управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия, ИП Мовсисян С. Х., автозаправочную станцию «Юникс», отдел социальной защиты населения по Кабанскому району, ООО «Рубин», магазин «Комильфо», кабанское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», автомоечный комплекс «Монако», ООО «Надежда», администрацию МО СП «Кабанское», ОАО «Селенгинский ЦКК», ИП Березовская Т.Н., магазин «Стройбатя», клиентскую службу на правах отдела в Кабанском районе Пенсионного фонда, торговую группу «Абсолют», ООО «Продукты от Титана» за активное участие в проведенной акции и предоставленные подарки.