В Южном проверяют паспорта и регистрацию домашних животных
Сейчас в микрорайоне Южный в Улан-Удэ идёт большой рейд по безнадзорным животным.
– Сегодня у нас работают семь мобильных бригад, которые проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе, четыре экипажа служб отлова, две группы ветеринаров. Улан-удэнцы активно подают заявки на выезд, уже одну собаку привели на регистрацию, – сообщил начальник управления административного контроля Юрий Садовский.
Кроме того, подрядчики отлавливают безнадзорных животных по сигналам от местных жителей.
Для удобства горожан развернут мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных в СНТ «Пищевик», проезд 6, д 86. Он будет работать с 10:00 до 17:00.
Здесь можно бесплатно поставить вакцину от бешенства своему питомцу, а также за 150 рублей зарегистрировать и получить жетон, +7-924-456-04-99 – номер оперативного штаба для справок, отлова собак и вызова ветеринаров на дом.
В 2021 году в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных. Теперь за это предусмотрено наложение административных штрафов в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
В микрорайоне Улан-Удэ идёт большой рейд по собакам
Общество, Фото:
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