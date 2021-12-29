Принять участие приглашаются все желающие
Лыжная гонка «Арахлейская лыжня» пройдёт 4 января на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Арахлей» в Забайкальском крае.
- Соревнования пройдут в 11 возрастных категориях: детская (10 лет и младше), девушки и юноши от 11 до 18 лет, среди взрослого населения от 18 лет до 70 и старше. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, будут награждаться медалями, дипломами и призами. На линию старта приглашаются все желающие, - рассказал министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев.
Также он добавил, что регистрация участников начнётся в 12:00. Старт соревнований будет дан в 13:00.
Предварительные заявки принимаются до 3 января 2022 года по телефону 8-924-270-54-24.
Стоит также отметить, что на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Арахлей» будет работать пункт проката спортивного инвентаря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье пробегут «Арахлейскую лыжню»
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