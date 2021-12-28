Ковид унёс жизни 10 жителей Бурятии за сутки

Суточный прирост упал ниже отметки «180»



По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 175 человек.



Суточный прирост впервые за последнее время упал ниже отметки «180». Так, если вчера зафиксировано 175 новых заражённых, позавчера их было 181, до этого 187, 191, 195, 201, 203, 207, 212, 219, 224, 228, 231.



Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 75 905 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (35 032) приходится на жителей Улан-Удэ.



Выздоровели за всё время 70 323 человек. Накануне победили коронавирус 259 пациентов.



Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Накануне умерли десять больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было семь смертей, а за день до этого девять.



Всего же с начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 2402 человека.



В стационарах республики сегодня получает лечение 1071 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 83 меньше, чем день назад.



В отделениях реанимации лежат 124 человека. Из них 70% - это люди старше 65 лет. На ИВЛ – 67 больных.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1497 коек: занято – 1071, свободно 426 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят сейчас 2109 человек.



Число контактных лиц – 10 085 человек.



В Бурятии завершили первичную вакцинацию 438 277 человек. Повторную вакцинацию начали 78 928 жителей.

