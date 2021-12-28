Спортсмены Бурятии взяли 8 медалей чемпионата мира по универсальному бою

Чемпионат мира по универсальному бою прошёл в Сербии
Завершившийся в Беграде (Сербия) чемпионат мира по универсальному бою принёс спортсменам из Бурятии четыре серебряных и четыре бронзовых медали.
В категориях «лайт» и «классика» сразу две серебряные медали у Даша Жамбалова (весовая категория до 60 кг). Даша студент факультета физической культуры, спорта и туризма Бурятского госуниверситета.
Мастер спорта Виталий Ананин стал бронзовым призёром чемпионата мира по универсальному бою (лайт) и универсальному бою.
Ещё у двух представительниц республики Кристины Ткалевой и Сэндэмы Лубсановой серебряные и бронзовые медали в категориях «лайт» и «классика».
- Несмотря на поражение в полуфинале, я провёл неплохой бой. В целом от соревнования эмоции только положительные. Будем готовиться. Дальше - больше, - делится бронзовый призёр чемпионата мира Виталий Ананин.
Спортсмены тренируются в СК БРПК под руководством заслуженного тренера Бурятии Леонида Сиратова.
Артисты проводят новогодние концерты для медиков Улан-Удэ
Лауреатами стали восемь авторов и коллективов
Чемпионат мира по универсальному бою прошёл в Сербии
Все умершие беременные не были вакцинированы
Известные персоны Улан-Удэ показывают жизнь своих кошек
Перед употреблением мандарины необходимо обязательно мыть
Надежда Гармаева посвятила свою жизнь искусству
В Южном проверяют паспорта и регистрацию домашних животных
Фотографии зимнего Байкала поражают своей первозданной красотой
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
Считается, что медитация на мандалу, буддийский сакральный символ, помогает лучше понять себя и почувствовать прилив сил
Автомобилисты необычно поздравили жителей Бурятии с наступающим Новым годом
Лучший спасатель Александр Бутаков в профессии 11 лет
Дед Мороз и спецназовцы исполнили мечту юного иркутянина
Ролик «гуляет» по Сети уже несколько дней