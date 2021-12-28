Спортсмены Бурятии взяли 8 медалей чемпионата мира по универсальному бою

В категориях «лайт» и «классика» сразу две серебряные медали у Даша Жамбалова (весовая категория до 60 кг). Даша студент факультета физической культуры, спорта и туризма Бурятского госуниверситета.







Мастер спорта Виталий Ананин стал бронзовым призёром чемпионата мира по универсальному бою (лайт) и универсальному бою.







Спортсмены тренируются в СК БРПК под руководством заслуженного тренера Бурятии Леонида Сиратова.

Завершившийся в Беграде (Сербия) чемпионат мира по универсальному бою принёс спортсменам из Бурятии четыре серебряных и четыре бронзовых медали.Ещё у двух представительниц республики Кристины Ткалевой и Сэндэмы Лубсановой серебряные и бронзовые медали в категориях «лайт» и «классика».- Несмотря на поражение в полуфинале, я провёл неплохой бой. В целом от соревнования эмоции только положительные. Будем готовиться. Дальше - больше, - делится бронзовый призёр чемпионата мира Виталий Ананин.