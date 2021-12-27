Сергей Зверев призвал отказаться от новогодних фейерверков

Общество, Фото: страница Сергея Зверева

Суперзвезда считает фейерверки опасными и неэкологичными

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Сергей Зверев, известный стилист, актёр и певец, а с недавнего времени, бывший кандидат в Госдуму от Бурятии, высказался против новогодних фейерверков.



- Новогодние фейерверки очень не экологичны. Как и любой процесс горения, фейерверки провоцируют образование углекислого газа. Отягощается ситуация тем, что зимой главные потребители CO2 – растения – находятся в спящем состоянии, - пишет Сергей на своей странице в Instagram.



Зверев напомнил, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы: алюминий, нитрат бария, соединения меди.



- Не сказать, что это фатально, но хорошего тоже мало. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители, - уточняет суперзвезда.



Бывший кандидат в Госдуму от партии «Зелёные» подчеркнул, что громкие залпы салютов вызывают страх и панику у животных и птиц, а на улицах после праздников остаются горы мусора.



- Некачественные изделия могут взорваться в руках и привести к серьёзным травмам и ожогам. Далеко не все соблюдают технику безопасности, да и магазины могут просто-напросто неправильно хранить пиротехнику, или изначально закупить товары низкого качества, - взволнован певец.



В завершении своего «экопоста» стилист задал вопрос подписчикам: «Как думаете, в нашей стране когда люди будут готовы жить более экологично?»



«Все правильно вы сказали, но увы это бизнес. И им главное деньги. От этих фейерверков страдает не только природа и люди и животные... Пока в продаже они будут, не будем жить экологично», «Полностью согласна с Вами», «Хоть кто-то это озвучил», «И будят малышей, которых трудно уложить», - соглашаются подписчики Зверева.



В сентябре 2021 года Сергей Зверев проиграл на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Бурятии. Звезда шоу-бизнеса набрал 7,4% голосов, в то время как победитель, экс-министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов который заручился поддержкой 37,4% избирателей. Зверева также обошёл коммунист Баир Цыренов, ставший вторым с 19,8%.





