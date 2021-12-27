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Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм

Где в Улан-Удэ прокатиться на коньках и быстро «запостить» это в Инстаграм
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики. Ведь активный отдых на свежем воздухе не только полезен для здоровья, но и дарит позитивные эмоции Представляем фоторепортаж о городских катках, услугах и доступе в интернет

Главный в городе

Редакция в первую очередь решила посетить самый большой каток Улан-Удэ на Центральном стадионе Бурятии.


Он считается главным в городе. Здесь всегда собирается больше всего людей, и всю зиму царит безудержное веселье.

Очень кстати - буфет, чтобы в перерыве согреться горячим кофе или чаем и кататься дальше.


Вместительный тёплый гардероб, чтобы переобуться или просто отдохнуть. Приятная атмосфера внутри здания, так и хочется сидеть внутри и «заливать» посты в инстаграм. И хотя Wi-Fi для посетителей нет, мегафоновский интернет здесь просто «летает» - корреспондент проверил.


Сам каток оформлен прилично. Видно, что площадку регулярно очищают от снега. Лёд чистый, без «горок». Музыкальное сопровождение, которое придает праздничную атмосферу, а четыре больших прожектора гарантируют хорошее вечернее освещение. Есть и праздничная фотозона – для новогодних снимков на память.


Стоит отметить, что здесь есть детская зона (единственная в городе). Ребятишкам до 7 лет вход бесплатный, при сопровождении родителя на основании входного билета.


Самое главное, это конечно же – цена. На Центральном стадионе прокат на коньках в аренду составит 200 рублей/час. Со своими коньками - 100 рублей/час. Это самый дорогой прайс в городе, но с другой стороны, посетители получат максимальный комфорт, который есть не на каждом катке в Улан-Удэ. Каток работает с 12 до 21 часов, согласно утверждённым сеансам посещения в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Двигаемся дальше.

По соседству

После Центрального стадиона наш корреспондент отправился на соседний каток БГУ. Основная аудитория катка – это сами студенты ВУЗа. Здесь проходит физкультура, студенты сдают зачёты и нормативы. Но и обычным посетителям также можно покататься.


- Мы ходим сюда, а не на Центральный стадион, потому что тут проходят наши занятия и можно бесплатно покататься, - поделился «Байкал-Daily» студент БГУ.


Чтобы убедиться, насколько лёд качественный, журналист решает сам встать на коньки. После проката корреспондент остался доволен – скользить ничего не мешает! Трещин нет, все ровно и лёд регулярно чистят от снега.

Здесь тоже есть тёплая раздевалка с кофе-машиной, вечернее освещение и быстрый мобильный интернет – так что можно сразу делиться селфи с катаний.

Однако музыка на катке отсутствует. Может быть, связано с тем, чтобы не отвлекать студентов от сдачи нормативных заданий. Хотя со смартфоном и гарнитурой каждый может подобрать себе музыкальное сопровождение по душе.

Стоимость проката со своими коньками обойдётся обычному посетителю в размере – 60 рублей/час. В аренду – 100 рублей/час. Детский билет – 70 рублей в час.


Теперь в Заречный

Так как не все могут себе позволить часто посещать городские центральные катки, жители микрорайона Заречный могут посетить каток на базе спортшколы олимпийского резерва №10.


Каток также соответствует всем требованиям для комфортного время провождения. Каток чистый, снег убирают. Есть тёплая раздевалка, беседка на улице для того, чтобы перевести «дух» и отправиться в путь.

Хороший интернет, музыкальное сопровождение в виде большого сабвуфера и вечернее освещение в виде фонарных столбов.

Каток работает ежедневно, кроме понедельника, с 14-00 до 20-00. Цена проката составляет 55 рублей/час. Со своими коньками – 30 рублей/час.

После посещения третьей локации журналист окончательно убедился, что поделиться в соцсетях фото и видео можно только используя хороший мобильный интернет – Wi-Fi на катке тоже не оказалось.

«Оранж Хаус»

Следующий обзор - на базе отдыха на Верхней Берёзовке.

«Оранж Хаус» - это прежде всего гостиница и в основном предназначен для проведения мероприятий и активного отдыха. Ледовая «коробка» для катка также есть, и жители Верхней Берёзовки могут покататься тут на коньках.


Можно сфотографироваться с замечательной приветливой нерпой.

На территории базы есть тёплая раздевалка и кафе. Только в отличии от Центрального стадиона, где буфет находится в двух шагах от раздевалки, то здесь кафе находится внутри гостиницы и цены там будут значительно дороже.


Интернет ловит по-разному в зависимости от мобильного оператора, «зеленая» сим-карта не подвела – отчет в редакцию ушел мгновенно.

Сам каток регулярно убирается от снега и оснащён вечерним освещением. Покататься можно с 10 утра до 9 вечера. Цена проката – 100 рублей/час, а со своими коньками – 50 рублей/час.

Нарядный «Юбилейный»

Главное преимущество катка «Юбилейного» - это возможность неограниченного по времени катания со своими коньками и волшебная атмосфера праздника, созданная при помощи многочисленных гирлянд.


Правда, когда в будние дни «Байкал-Daily» посетил каток вечером, гирлянды не горели. Мы спросили: «Почему так?»

- Администрация парка сами включают освещение по всей территории. В выходные дни гирлянды включат, - пояснила сотрудница катка «Юбилейный».

Каток, хоть и скромный по размерам, но благодаря самому парку и хорошему освещению нисколько не уступает своим коллегам по «цеху».

Здесь есть тёплая раздевалка, система видеонаблюдения и бесплатный горячий чай для клиентов.

- У нас своя аудитория, которая к нам регулярно приходят кататься, а мы, в свою очередь, угощаем их горячим бесплатным чаем, - поделилась сотрудница катка.

Особенность катка парка «Юбилейный» - это стоимость посещения со своими коньками: 100 рублей взрослый билет и 70 рублей детский, причём время катания неограниченно.
С арендованными коньками цена – 150 рублей в час.

Каток работает с 10:00 до 22:00 ежедневно.

И, наконец, Загорск

Напоследок, редакция посетила каток спортшколы №16 на стадионе «Забайкалец».


Это единственное место в Загорске, где люди могут покататься на коньках. На территории есть тёплая раздевалка с кофемашиной. Цена стоимости проката составляет – 97 рублей/час. Со своими коньками – 52 рубля/час. Каток в будние дни работает с 14:00, в выходные с 10:00.

Сам каток по размерам лишь немного уступает Центральному стадиону. Снег также регулярно очищается. Есть вечернее освещение, хорошая сотовая связь и музыкальное сопровождение.

Интересно, что Загорск и Юбилейный стали самыми «качающими» в этом году. По данным МегаФона, в декабре на эти катки пришлось 35% мобильного интернет-трафика от всех ледовых площадок Улан-Удэ.

А в целом каждый декабрьский день этого года люди на катках столицы Бурятии скачивают объем около 4 Тбайт, а это более 130 тысяч фото в Инстаграм!

Посетив все популярные катки города, «Байкал-Daily» отмечает, что везде есть все условия для комфортного времяпрепровождения на льду. Есть тёплые помещения, хороший мобильный интернет, праздничная атмосфера, яркое освещение, а лед регулярно очищают от снега.

Внимание! Условия работы открытых катков могут меняться. Перед тем, как пойти кататься, уточните информацию по телефону или на официальном сайте катка.


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