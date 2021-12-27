Улан-удэнский лицей стал лидером по сбору макулатуры в Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Также он победил на всероссийском конкурсе «Школьный ЭКОдвор»



Подведены итоги всероссийской акции «Бумажный Бум за классное ЭКОпутешествие». Наибольшее количество макулатуры – 2473 килограммов – в Бурятии собрали учащиеся и родители лицея №27 города Улан-Удэ.



Кроме того, приняв участие в акции, лицей №27 стал победителем всероссийского конкурса «Школьный ЭКОдвор». В качестве приза в лицей направлены контейнеры для раздельного сбора мусора. За победу на уровне региона организация отмечена благодарностью от организаторов и партнёров акции.



В мероприятии приняли участие 808 образовательный организаций из 72 субъектов РФ с общим количеством 93035 участников. Всего собрано более 900 тонн макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

