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Бурятские дизайнеры разрабатывают одежду для борцов

Бурятские дизайнеры разрабатывают одежду для борцов
Общество,  Фото:страница Аллы Намсараевой
Началась работа по проекту «Одежда борца – бухын хубцас»

Бурятские дизайнеры разрабатывают одежду для борцов в рамках проекта «Одежда борца – бухын хубцас». Проект стал победителем республиканского конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из регионального бюджета в 2021 году, сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева в Facebook.

- В основе проекта лежит создание удобной, крепкой, логичной и красивой одежды для борцов национального стиля с использованием всех преимуществ новейших технологий и современных тканей. Планируется, что это внесет изменения во внешнюю часть – одежду борцов, которая менялась на протяжении времени, обновляясь, становясь свидетелем всех нововведений в бүхэ барилдаан – в царское, довоенное и послевоенное время, советские годы. По замыслу авторов проекта – исследование, материаловедение, эскизы, выкройка, конструирование, подбор и композиция цветов борцовской одежды должны соединить вековой опыт борцов и высокое мастерство специалистов. К работе над проектом привлечены лучшие мастера-дизайнеры, умельцы и швеи республики, во главе этой группы стоит известная дизайнер, инженер-конструктор одежды Баярма Митупова, - пишет Алла Намсараева.

Сообщается, что на встрече под руководством Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, борцы – чемпионы праздника, проводимого Иволгинским дацаном, высказали свои пожелания к удобству, материалу будущих нарядов для борцов национального стиля. Группа модельеров-конструкторов с большим вниманием и интересом выслушала мнения и пожелания тех, кто будет носить эту одежду на соревнованиях. На следующей встрече будет выработан окончательный вариант борцовской одежды, над созданием которой и начнут работать конструкторы и модельеры.

Проект реализуется АНО «Центр детско-юношеского творчества «Мунгэн Хонхонууд» на средства гранта при поддержке правительства Бурятии.
дизайнер национальная борьба

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