По республике местами до -15
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём -20,-25, местами -10,-15, по северу в низких местах -26,-31.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -20,-22.
В Бурятии немного ослабевают морозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования стартуют с начала января
Новому комплексу дали имя «Бургэд»
Награды вручил министр спорта республики
Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме
Вход на все мероприятия бесплатный
По ледовой дороге могут передвигаться автомобили с грузоподъёмностью до 6 тонн
В Закаменском районе преобразят парки и скверы
Выставка располагается в залах ожидания
На ТЭЦ-1 работает пять котлов
Также его будут использовать как резервный и для гражданской авиации
Спасительницей птицы оказалась жительница Москвы
Центр обеспечили интерактивными досками, ноутбуками и оргтехникой
Отмечается снижение ежесуточного прироста новых больных
Понижение температуры не повлияло на боевую подготовку военнослужащих
Фестиваль скорости на льду пройдёт весной в Бурятии