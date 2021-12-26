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В Бурятии немного ослабевают морозы

В Бурятии немного ослабевают морозы
Общество,  Фото:pexels.com
По республике местами до -15

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём -20,-25, местами -10,-15, по северу в низких местах -26,-31.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -20,-22.
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