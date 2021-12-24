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Лучшие школьные лесничества выявили в Бурятии

Лучшие школьные лесничества выявили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс прошёл в три этапа

В Бурятии провели слёт школьных лесничеств в онлайн-формате, на котором назвали лучших,

- Даже несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, школьные лесничества продолжали свою деятельность – участвовали в посадках, собирали шишки, проводили агитационную работу, обустраивали эко-тропы, помогали животным пережить зиму. Надеюсь, что через несколько лет вы поступите на лесные специальности и придёте защищать, охранять леса Бурятии в наши лесничества и лесхозы. Отдельно искренне благодарю всех руководителей и кураторов школьных лесничеств, - отметил замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

Слёт проводился в несколько этапов. Первым этапом стал конкурс творческих работ «Один день из жизни школьного лесничества». Ребята сняли видеоролики о своей деятельности, школе и том, как они помогают лесу.

Вторым этапом стало онлайн-состязание «Зелёный дозор». Дети показали свои знания о краснокнижных растениях и животных Бурятии, о разложении мусора в природе.

Третьим этапом для ребят стал тест по лесной тематике – они определяли лесные инструменты и их применение, болезни и вредителей деревьев, виды обработки семян лесных растений, виды лесных пожаров и средств защиты для тушения по картинкам.

По итогам конкурса «Один день из школьного лесничества» победителем признано школьное лесничество Кижингинского района «Жители земли». Второе место в этой номинации завоевало экологическое объединение Баргузинского района «Щит и меч». Третьим стало школьное лесничество Окинского района «Моя родина».

В номинации «На страже леса» по итогам онлайн-игры призовые места распределились следующим образом:
1 место – Школьное лесничество Курумканского района «Кедр»,
2 место –Школьное лесничество Мухоршибирского района «Цаплин лес»,
3 место – Школьное лесничество Тункинского района «Родничок».

В конкурсном тестировании по лесной тематике победителями стало школьное лесничество Кабанского района «Зелёный патруль». С небольшим отрывом второе место завоевало школьное лесничество Баргузинского района «Друзья леса». Закрывает тройку лучших школьное лесничество Кижингинского района «Жители Земли».
школьники

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