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24 декабря

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В Бурятии по-прежнему морозно

В Бурятии по-прежнему морозно
Общество,  Фото:pixabay.com.
Дневные по республике достигнут -36 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём -21,-26, местами -31,-36. По Прибайкалью днём от -13 на юге до -22 на севере.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -22,-24.
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