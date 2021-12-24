В Бурятии по-прежнему морозно

Дневные по республике достигнут -36 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём -21,-26, местами -31,-36. По Прибайкалью днём от -13 на юге до -22 на севере.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -22,-24.

