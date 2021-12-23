В России принят закон об уголовном наказании за агрессивное вождение на дорогах

Госдума приняла законопроект во втором и сразу в третьем чтениях



Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение. Документ подготовили представители всех пяти парламентских фракций парламента: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», сообщает РИА Новости.



Парламентарии внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.



- Закон устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости на величину более 60 километров в час либо выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Его действие распространяется на водителей, которых уже неоднократно подвергали административному наказанию и лишали удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, - уточняет издание.



Законопроект предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, или же принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.



Уточняется, что нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами, а делами займутся районные суды.

