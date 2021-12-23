 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

В Бурятии определились победители соревнований «Мини-футбол в школу»

В Бурятии определились победители соревнований «Мини-футбол в школу»
Общество,  Фото:pixabay.com
Они представят республику в окружном финале

С 18 по 21 декабря в Бурятии мальчики и девочки в четырёх возрастных категориях выясняли, кто станет победителем финального этапа республиканского отбора на финал ДФО всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» 2022 года. Матчи проходили в спортзалах Иволги и Гусиноозёрска.

18 декабря на площадку в Иволге вышли мальчики и девочки 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях у мальчиков победа досталась СОШ №49 (г. Улан-Удэ), которые в финале обыграли Аршанскую СОШ, и именно они представят Бурятию в этой возрастной категории. У девочек первое место досталось Кударинской СОШ, которые победили во всех четырёх матчах.

19 декабря там же, в Иволге, играли юноши и девушки 2008-2009 гг.р. В упорной борьбе СОШ №5 (г. Гусиноозёрск) в финале трёх опережает СОШ №49 (г. Улан-Удэ) и Кижингинскую СОШ. У девушек лучшими стали футболистки Ацульской СОШ, обыгравшие в финале Верхне-Талецкую СОШ.

20 декабря, уже в Гусиноозёрске, на площадку вышли команды 2006-2007 годов рождения. У юношей первенствовали игроки Новобрянской СОШ, у девушек были сильнее остальных хозяйки паркета из Гусиноозёрской гимназии.

21 декабря соревновались в самой старшей возрастной категории – 2004-2005 гг.р. Аршанская СОШ одержала победу в соревнованиях у юношей. У девушек победила Новоселенгинская СОШ.

Победители представят Бурятию в финале ДФО всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу», который пройдёт в Улан-Удэ в феврале. Об этом сообщает детская футбольная лига РБ.
Бурятия мини-футбол всероссийские соревнования спорт дети школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьницы из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Школьницы из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Общество, 23.12.2021
Ученицы написали одни из лучших сочинений на родном языке
Агинский боец ММА завоевал кубок федерации Москвы
Агинский боец ММА завоевал кубок федерации Москвы
Общество, 23.12.2021
Бадмацырен Доржиев одержал победу в весовой категории 61,2 кг
Улан-удэнка собирает коллекцию советских ёлочных игрушек
Улан-удэнка собирает коллекцию советских ёлочных игрушек
Общество, 23.12.2021
Раритетные новогодние игрушки передаются из одного поколения семьи в другое
Два города и посёлок Бурятии внесены в список самых грязных
Два города и посёлок Бурятии внесены в список самых грязных
Общество, 23.12.2021
Экологический мониторинг выявил 35 городов России с наиболее загрязнённым воздухом
Иркутские журналисты приготовили два вопроса Путину
Иркутские журналисты приготовили два вопроса Путину
Общество, 23.12.2021
Семь представителей СМИ из Иркутской области прибыли в Москву
В ПФР уточнили условия выхода на пенсию в 2022 году
В ПФР уточнили условия выхода на пенсию в 2022 году
Общество, 23.12.2021
Право выхода на пенсию в 2022-м получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 лет
В Бурятии строят музей-усадьбу татарского быта
В Бурятии строят музей-усадьбу татарского быта
Общество, 23.12.2021
Завершается первый этап необычного строительства в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ отменили показы спектакля из-за аварии на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ отменили показы спектакля из-за аварии на ТЭЦ-1
Общество, 23.12.2021
Два показа должны были состояться сегодня
В России выросло количество браков и разводов
В России выросло количество браков и разводов
Общество, 23.12.2021
В России за 9 месяцев заключено более 700 тысяч браков
В России не упростят ЕГЭ из-за пандемии
В России не упростят ЕГЭ из-за пандемии
Общество, 23.12.2021
Рособрнадзор не планирует упрощение школьного экзамена
Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы
Улан-удэнцам выдадут тепловые приборы
Общество, 23.12.2021
Мэрия Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 закупила тепловые приборы оптом
Загадочное закулисье: Как в Улан-Удэ прошла «Ночь в театре»
Загадочное закулисье: Как в Улан-Удэ прошла «Ночь в театре»
Общество, 23.12.2021
«Ночь в театре» длилась более 4,5 часов и впечатлила зрителей 
В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение
В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение
Общество, 23.12.2021
Горожане оценили стихотворение бурятского режиссёра о наболевшем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^