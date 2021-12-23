Они представят республику в окружном финале
С 18 по 21 декабря в Бурятии мальчики и девочки в четырёх возрастных категориях выясняли, кто станет победителем финального этапа республиканского отбора на финал ДФО всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» 2022 года. Матчи проходили в спортзалах Иволги и Гусиноозёрска.
18 декабря на площадку в Иволге вышли мальчики и девочки 2010-2011 годов рождения. В соревнованиях у мальчиков победа досталась СОШ №49 (г. Улан-Удэ), которые в финале обыграли Аршанскую СОШ, и именно они представят Бурятию в этой возрастной категории. У девочек первое место досталось Кударинской СОШ, которые победили во всех четырёх матчах.
19 декабря там же, в Иволге, играли юноши и девушки 2008-2009 гг.р. В упорной борьбе СОШ №5 (г. Гусиноозёрск) в финале трёх опережает СОШ №49 (г. Улан-Удэ) и Кижингинскую СОШ. У девушек лучшими стали футболистки Ацульской СОШ, обыгравшие в финале Верхне-Талецкую СОШ.
20 декабря, уже в Гусиноозёрске, на площадку вышли команды 2006-2007 годов рождения. У юношей первенствовали игроки Новобрянской СОШ, у девушек были сильнее остальных хозяйки паркета из Гусиноозёрской гимназии.
21 декабря соревновались в самой старшей возрастной категории – 2004-2005 гг.р. Аршанская СОШ одержала победу в соревнованиях у юношей. У девушек победила Новоселенгинская СОШ.
Победители представят Бурятию в финале ДФО всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу», который пройдёт в Улан-Удэ в феврале. Об этом сообщает детская футбольная лига РБ.
В Бурятии определились победители соревнований «Мини-футбол в школу»
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