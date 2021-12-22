В городской администрации прошло обсуждение причин участившихся отключений света
В Иркутске обсудили причины участившихся отключений электроэнергии в городе. Администрация города провела совещание с электроснабжающими организациями.
Как рассказали представители электроснабжающих организаций, с июня 2021 года отмечается резкий рост нагрузки у населения в частном секторе и в многоквартирных жилых домах. Несмотря на то, что в ноябре в городе стояла тёплая погода, нагрузка увеличилась почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают электроснабжающие организации, существенные нагрузки на электрические сети и рост числа отключений электроэнергии связаны с деятельностью майнеров.
Плановые отключения, которые сейчас проходят в Иркутске, связаны, прежде всего, с тем, что энергетики проводят замену предохранителей и монтируют линии большего сечения, чтобы обеспечить работу электрической сети в условиях повышенной нагрузки.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и установить для майнеров специальные тарифы на электроэнергию. Регион готов выделить площадки для промышленного майнинга с подключением по выделенной линии. «Иркутскэнергосбыт» в судебном порядке переводит майнинговые фермы, расположенные в частных домах, на коммерческие тарифы. Такие объекты опасны для стабильного энергоснабжения и могут приводить к авариям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Рост числа отключений электроэнергии в Иркутске связали с майнерами
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