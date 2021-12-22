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В Бурятии суд на участки для льготников не провели свет и воду

В Бурятии суд на участки для льготников не провели свет и воду
Общество,  Фото:pixabay.com.
Вопрос решался через суд

В прокуратуру обратилась жительница посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Она попросила проверить соблюдение земельного закона в деятельности поселковой администрации.

На территории поселения сформирован 131 земельный участок для бесплатного предоставления льготным категориям гражданам.

В нарушение закона эти участки не обеспечены инфраструктурой: здесь нет воды, электричества, дорог. В результате участки не предоставляются льготникам для застройки.

- В связи с этим прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации городского поселения обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

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