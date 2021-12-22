Вопрос решался через суд
В прокуратуру обратилась жительница посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Она попросила проверить соблюдение земельного закона в деятельности поселковой администрации.
На территории поселения сформирован 131 земельный участок для бесплатного предоставления льготным категориям гражданам.
В нарушение закона эти участки не обеспечены инфраструктурой: здесь нет воды, электричества, дорог. В результате участки не предоставляются льготникам для застройки.
- В связи с этим прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации городского поселения обеспечить земельные участки инженерной инфраструктурой. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии суд на участки для льготников не провели свет и воду
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