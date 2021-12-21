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Рецензии улан-удэнских школьников поразили артистов

Рецензии улан-удэнских школьников поразили артистов
Общество,  Фото:Александра Данилова
В Русском драмтеатре состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений

18 декабря на Малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева прошли традиционные «Бестужевские чтения», завершающие проект «Месяц истории театра. Вехи. События. Люди». Также состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений «Путешествие по закоулкам души» по спектаклю «Преступление и наказание».

Театр имени Бестужева с 1 ноября по 4 декабря проводил среди учащихся творческий конкурс сочинений, посвящённых спектаклю «Преступление и наказание» к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. В конкурсе приняли участие старшеклассники средней общеобразовательной школы № 4, № 38, № 49, № 8, гимназии № 33 и студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа.

В своих работах ребята поделились впечатлениями о «Преступлении и наказании» режиссёра Сергея Левицкого. Школьники сделали подробные и интересные разборы спектакля, которые свидетельствуют о глубине восприятия постановки, о разнообразии тем, затронутых автором, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

– Меня поразили работы ребят! Кто-то – своим стилем письма, манерой изложения, кто-то – языком, кто-то – настоящим, почти профессиональным режиссерским разбором, а кто-то восхитил меня свой искренностью, наивностью, кто-то даже стихотворение написал. Что удивительно, не было заученных со школьной скамьи фраз, каждая работа индивидуальна! Было очень приятно читать, были видны ваши размышления, вы меня все удивили, спасибо вам! – сказал один из членов жюри, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов.

Лучшие работы ребят были прочитаны на «Бестужевских чтениях» народной артисткой России Ниной Тумановой и заслуженным артистом России Сергеем Рыжовым.

Сергей Григорьевич поблагодарил конкурсантов и отметил, что в этих сочинениях нет таких ляпов, какие порой бывают в работах школьников, и даже зачитал несколько забавных цитат из интернета: «Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором».

После чтений состоялось награждение победителей. Каждому участнику были вручены сертификаты участников.

Все финалисты также получили сборник сочинений с лучшими работами, изданный в типографии, сертификат на 1000 рублей от канцелярского магазина, пригласительный билет на спектакли театра и открытки с фотографиями героев спектакля и автографами артистов.


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