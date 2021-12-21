 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»

В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военнослужащими были уничтожены техника и отряд нападавших

В Бурятии военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа провели практические занятия по огневой подготовке, в ходе которых отразили наступление, уничтожив бронетехнику и высокоманевренные цели условного противника.

- Согласно замыслу мероприятия, мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника. Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления «противника» для уничтожения легкобронированных автомашин повышенной проходимости вооружённых пулёметами. Для максимального поражения целей мотострелки выполнили одновременную стрельбу из БМП-2 с дистанции от 800 до 1200 метров. Затем мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили разрозненные силы условного противника, - сообщает пресс-служба ВВО.

Кроме того, механики-водители отработали навыки экстремального вождения на БМП-2 с преодолением сложных участков местности и естественных преград.

Отметим, что занятия по боевой подготовке проходили в условиях сильных морозов, установившихся в Бурятии. Низкая температура в разы усложняет эксплуатацию техники, приборов прицеливания, слежения и ведение огня по целям.
Бурятия ВВО военнослужащие военные учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улусе Бурятии построят новую школу
В улусе Бурятии построят новую школу
Общество, 21.12.2021
В Закаменском районе появится современная школа на 100 учащихся
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
Общество, 21.12.2021
Военнослужащими были уничтожены техника и отряд нападавших
В Забайкалье наградили авторов лучших творческих идей
В Забайкалье наградили авторов лучших творческих идей
Общество, 21.12.2021
Проекты победителей реализуют в следующем году
В Иркутской области учредят День местного кино
В Иркутской области учредят День местного кино
Общество, 21.12.2021
В регионе планируют помочь областному кинематографу
В Улан-Удэ прошло первенство республики по настольному теннису
В Улан-Удэ прошло первенство республики по настольному теннису
Общество, 21.12.2021
В командных соревнованиях победили ветераны Октябрьского района
В Северной Осетии появился класс имени Алдара Цыденжапова
В Северной Осетии появился класс имени Алдара Цыденжапова
Общество, 21.12.2021
В мероприятии приняли участие офицеры Тихоокеанского флота
Около аэродрома Иркутска могут разрешить строительство жилья
Около аэродрома Иркутска могут разрешить строительство жилья
Общество, 21.12.2021
Новый проект внесёт изменения в приказ по установлению приаэродромной территории в городе
Лучники Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Лучники Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
Общество, 21.12.2021
Спортсмены завоевали «золото» в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди мужчин
Саночница из Братска завоевала «серебро» этапа «Кубка наций»
Саночница из Братска завоевала «серебро» этапа «Кубка наций»
Общество, 21.12.2021
Спортсменка является кандидатом в сборную России для участия в Пекинской олимпиаде
Юные футболисты Бурятии стали чемпионами всероссийского турнира
Юные футболисты Бурятии стали чемпионами всероссийского турнира
Общество, 21.12.2021
Кубки по мини-футболу достались кижингинским школьникам
В Бурятии провели открытый чемпионат по чир спорту
В Бурятии провели открытый чемпионат по чир спорту
Общество, 21.12.2021
На соревнованиях успешно выступили читинские чирлидерши
Профессор из Бурятии победил во всероссийском конкурсе
Профессор из Бурятии победил во всероссийском конкурсе
Общество, 21.12.2021
Участник из Бурятии представил работу о незаконной деятельности адвокатов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^