Военнослужащими были уничтожены техника и отряд нападавших
В Бурятии военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа провели практические занятия по огневой подготовке, в ходе которых отразили наступление, уничтожив бронетехнику и высокоманевренные цели условного противника.
- Согласно замыслу мероприятия, мотострелки на БМП-2 выдвинулись в составе подразделения для предотвращения атаки условного противника. Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления «противника» для уничтожения легкобронированных автомашин повышенной проходимости вооружённых пулёметами. Для максимального поражения целей мотострелки выполнили одновременную стрельбу из БМП-2 с дистанции от 800 до 1200 метров. Затем мотострелковые подразделения из стрелкового оружия уничтожили разрозненные силы условного противника, - сообщает пресс-служба ВВО.
Кроме того, механики-водители отработали навыки экстремального вождения на БМП-2 с преодолением сложных участков местности и естественных преград.
Отметим, что занятия по боевой подготовке проходили в условиях сильных морозов, установившихся в Бурятии. Низкая температура в разы усложняет эксплуатацию техники, приборов прицеливания, слежения и ведение огня по целям.
В Бурятии мотострелки сорвали наступление «противника»
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