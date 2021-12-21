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В Северной Осетии появился класс имени Алдара Цыденжапова

В Северной Осетии появился класс имени Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии приняли участие офицеры Тихоокеанского флота

В школах Северной Осетии состоялись военно-патриотические мероприятия по присвоению классам имён Героев России военнослужащих Тихоокеанского флота: моряка Алдара Цыденжапова и морпеха Андрея Днепровского. В школе города Беслан открылся музей морской пехоты имени Андрея Днепровского.

На мероприятие по случаю открытия музея и наименования классов прибыла группа офицеров Тихоокеанского флота. Офицеры провели уроки мужества, рассказали ребятам о подвигах героев, а также об особенностях службы на Тихоокеанском флоте. При открытии музея офицеры принесли в дар книги и элементы морской амуниции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справка

Андрей Днепровский участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике. В феврале 1995 при выполнении боевой задачи по очистке юго-восточного района Грозного он спас жизни двум матросам, попавшим в засаду боевиков, и вынес тело погибшего. Спустя месяц при выполнении боевой задачи по захвату высоты Гойтен-Корт его разведгруппа обезвредила боевое охранение боевиков. В ходе скоротечного боя Днепровский уничтожил двух боевиков, обеспечил беспрепятственный подход роты к высоте и успешное выполнение боевой задачи без потерь личного состава. Днепровский героически погиб при уничтожении очередной засады боевиков. Он был награждён звездой Героя России посмертно.

Алдар Цыденжапов предотвратил катастрофу на эсминце «Быстрый». 24 сентября 2010 года, в машинном отделении эсминца «Быстрый» вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Матрос, нёсший дежурство в качестве машиниста котельной команды, перекрыл утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара и получил сильнейшие ожоги. Умелые действия Алдара и его сослуживцев позволили отключить энергоустановку корабля и спасти его от гибели. Указом президента России от 16 ноября 2010 года Алдару Баторовичу Цыденжапову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Он стал первым матросом – Героем Российской Федерации, именем которого назван боевой корабль российского флота. 
Алдар Цыденжапов патриотическое воспитание школа

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