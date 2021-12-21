Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь

Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных



ОАО «РЖД» в 2021 году направило более 4 млн рублей на поддержку мероприятий по сохранению популяции редких животных и птиц в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



На эти средства закуплена и доставлена вертолётом кормовая соль для животных. Созданы искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.



На территории Кабанского заказника появятся две платформы для гнездования орлана-белохвоста, в Алтачейском же заказнике обустроят 10 искусственных гнездовий для амурского кобчика.



Кроме того, содействие было оказано учёным в популяции байкальской нерпы - на самых крупных летних залежках, находящихся в средней части Байкала, архипелаге Ушканьи острова.



На территории памятников природы «Слюдянское озеро» и «Шаманский мыс» установлены биотуалеты и площадки для сбора мусора.

