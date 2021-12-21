 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 декабря

20 декабря

Популярное

Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь

Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных

ОАО «РЖД» в 2021 году направило более 4 млн рублей на поддержку мероприятий по сохранению популяции редких животных и птиц в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

На эти средства закуплена и доставлена вертолётом кормовая соль для животных. Созданы искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.

На территории Кабанского заказника появятся две платформы для гнездования орлана-белохвоста, в Алтачейском же заказнике обустроят 10 искусственных гнездовий для амурского кобчика.

Кроме того, содействие было оказано учёным в популяции байкальской нерпы - на самых крупных летних залежках, находящихся в средней части Байкала, архипелаге Ушканьи острова.

На территории памятников природы «Слюдянское озеро» и «Шаманский мыс» установлены биотуалеты и площадки для сбора мусора.
заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ бабушке после операции пришлось вызывать спасателей
В Улан-Удэ бабушке после операции пришлось вызывать спасателей
Общество, 21.12.2021
Пенсионерка сама не могла подняться в квартиру
Собака-путешественница совершила восхождение в горах Бурятии
Собака-путешественница совершила восхождение в горах Бурятии
Общество, 21.12.2021
Опытная путешественница собака Лайза и её хозяин Роман рассказали о поездке в Бурятию газете Metro
Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь
Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь
Общество, 21.12.2021
Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных
В Бурятии прошли электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
В Бурятии прошли электронные пуски из комплексов «Искандер-М»
Общество, 21.12.2021
Ракеты уничтожили объекты условного противника на удалении до нескольких сотен километров
Бурятский лама составил прогноз на 2022-й по годам рождения
Бурятский лама составил прогноз на 2022-й по годам рождения
Общество, 21.12.2021
Еши Намжил лама рассказал, что ждёт людей в новом году
Жители сотых кварталов Улан-Удэ мёрзнут в квартирах
Жители сотых кварталов Улан-Удэ мёрзнут в квартирах
Общество, 21.12.2021
Отключение отопления совпало с усилением морозов
В Улан-Удэ должницу отправили мыть полы
В Улан-Удэ должницу отправили мыть полы
Общество, 21.12.2021
Улан-удэнка отработала 100 часов обязательных работ уборщицей
На дороге в Бурятии уберут ненужный знак
На дороге в Бурятии уберут ненужный знак
Общество, 21.12.2021
Знак установлен для несуществующего населённого пункта
Российские астрологи советуют наряжать ёлку в день зимнего солнцестояния
Российские астрологи советуют наряжать ёлку в день зимнего солнцестояния
Общество, 21.12.2021
Сегодня, 21 декабря,  считается идеальным для загадывания желаний и постановки целей
Телемарафон «Спасибо, доктор!» стал лучшим соцпроектом в Иркутской области
Телемарафон «Спасибо, доктор!» стал лучшим соцпроектом в Иркутской области
Общество, 21.12.2021
Журналисты объединились, чтобы выразить поддержку медикам региона
В Улан-Удэ запустили новогодний трамвай
В Улан-Удэ запустили новогодний трамвай
Общество, 21.12.2021
Сегодня вагон курсирует по маршруту №1
Количество заболевших COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться
Количество заболевших COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 21.12.2021
За сутки выявили чуть больше двухсот заражённых коронавирусом 
У улан-удэнца нашли марихуану
У улан-удэнца нашли марихуану
Общество, 21.12.2021
Расследуется уголовное дело 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^