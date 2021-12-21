Байкальский заповедник в Бурятии получил спонсорскую помощь

Средства выделены на сохранение популяции редких птиц и животных
ОАО «РЖД» в 2021 году направило более 4 млн рублей на поддержку мероприятий по сохранению популяции редких животных и птиц в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
На эти средства закуплена и доставлена вертолётом кормовая соль для животных. Созданы искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.
На территории Кабанского заказника появятся две платформы для гнездования орлана-белохвоста, в Алтачейском же заказнике обустроят 10 искусственных гнездовий для амурского кобчика.
Кроме того, содействие было оказано учёным в популяции байкальской нерпы - на самых крупных летних залежках, находящихся в средней части Байкала, архипелаге Ушканьи острова.
На территории памятников природы «Слюдянское озеро» и «Шаманский мыс» установлены биотуалеты и площадки для сбора мусора.
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Общество, Фото:
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