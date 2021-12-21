Бурятский вуз стал лучшим по общественным показателям в рейтинге ДФО

Общество, Фото: агентство RAEX

Также он вошёл в топ-3 по науке



Рейтинговое агентство RAEX опубликовало пилотную версию локальных рейтингов вузов России. В рамках исследования была осуществлена независимая оценка деятельности региональных вузов, исходя из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду. В публикуемые рейтинги, отдельно составленные для каждого федерального округа страны, вошли 327 вузов из 79 регионов РФ.



Локальные рейтинги содержат три группы показателей: «Образование» (вес 45%), «Наука» (вес 25%) и «Общество» (вес 30%). При оценке образовательной миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объём финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах. Показатели группы «Наука» измеряют общий и удельный исследовательский бюджет вуза, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура), количество защит диссертаций, а также библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, RSCI и РИНЦ.



При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались: вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся целевиков, участие вуза в сетевых формах обучения, доля студентов первого курса из других регионов, реализация дополнительных профессиональных программ, доля внебюджетного финансирования, частота упоминаний вуза в СМИ, аудитория сайта и количество подписчиков в социальных сетях, а также спортивные достижения вуза.



В локальный рейтинг Дальневосточного федерального округа вошло 25 вузов. Первое место в рейтинге занял Дальневосточный государственный медицинский университет, на втором месте – Читинская государственная медицинская академия, третью строчку занял Тихоокеанский государственный медицинский университет.



Бурятский государственный университет в локальном рейтинге вузов занимает пятое место: по образованию БГУ на девятом месте, по науке – на втором, по показателю «Общество» - на первом.



Из вузов Бурятии в рейтинг вошли также ВСГУТУ – на шестнадцатом месте и БГСХА – на девятнадцатом месте. Восточно-Сибирский государственный институт культуры не вошёл в рейтинг как образовательное учреждение, имеющее особую специфику (с доминирующей специализацией в области культуры и искусства). Об этом сообщает пресс-служба БГУ.



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