Забайкалье присоединится к хоккейной эстафете
Матч, приуроченный к 75-летию отечественного хоккея, состоится в Чите 22 декабря. В 19:00 юниорская сборная края «Манул» сразится со сверстниками из новосибирской команды «Сибирь».
Спортивное мероприятие станет частью масштабной хоккейной эстафеты, проводимой федерацией хоккея России — «Матч сквозь страну», которая стартует в этот день от Камчатки до Калининграда во всех 11 часовых поясах. В рамках эстафеты в разных городах страны, сменяя друг друга, пройдут матчи, начиная от турнира «Золотая шайба» и заканчивая чемпионатом КХЛ. Чита примет эстафету матчем регулярного чемпионата юниорской хоккейной лиги.
Перед началом матча состоится красочное шоу, работа фуд-корта, розыгрыш хоккейной атрибутики и много другое. Мероприятие пройдёт с соблюдением масочного режима и всех эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите отметят 75-летие отечественного хоккея
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