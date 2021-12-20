Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»

Курсы провели специалисты академии минпросвещения



Курсы повышения у специалистов академии минпросвещения России прошли педагоги среднего профессионального образования Бурятии.



Как сообщает пресс-служба минобразования, обучение состоялось на площадке Центра непрерывного повышения педагогического мастерства.



- В ходе профессионального диалога с преподавателями общеобразовательных дисциплин обсудили основные механизмы формирования читательской, математической, естественнонаучной грамотности, алгоритм взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и этапы разработки современного учебного занятия, - рассказали в Центре.



По итогам курсов повышения квалификации специалисты образования проанализировали результаты сотрудничества и определили ориентиры дальнейшего взаимодействия.

