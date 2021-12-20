Районный центр готовится встречать 2022 год
В Закаменске идёт подготовка к празднованию Нового года. Закаменский Бурятии район в этом году отпразднует свой 95-летний юбилей. В связи с этим вокруг главной ёлки начали устанавливать информационные конструкции, где для украшения и информирования представлены стенды основных достопримечательностей, истории жизни граждан, улусов и сёл района.
Уже сейчас можно ознакомиться с изображёнными на них ремёслами людей района, в том числе, народным творчеством, искусством кузнецов, ювелиров, бондарей, мастеров. На баннерах с фотографиями каждого сельского и городского поселений также представлены труды берестянщиков, художников по изготовлению народных костюмов, людей, увлеченных экологией и сохранностью даров природы и т.д.
Будут на площади и традиционные фигуры изо льда: для центра композиции изготовят «Огонь» – символ живительной силы и самой жизни, а также ледяные фигуры из мифологии. У ёлки встречать гостей станут два Деда Мороза: традиционный Российский и Сагаан Убгэн – Белый Старец.
В сквере Седлецкого будет организована фотозона, фонтан оконтурен баннером символа года. Среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в этом году объявлен конкурс оформления своих территорий в форме «Новогодняя сказка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района со ссылкой на мэрию Закаменска.
Закаменск украшают к Новому году
Общество, Фото:
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