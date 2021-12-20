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В Забайкалье предприятиям общепита разрешили новогодние банкеты

В Забайкалье предприятиям общепита разрешили новогодние банкеты
Общество,  Фото:pixabay.com
О проведении корпоративов нужно будет уведомлять Роспотребнадзор и местную администрацию

Постановлением губернатора Забайкальского края от 19 декабря введены дополнительные требования и условия в отношении объектов торговли и общепита. С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи в случае проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

- Теперь необходимо направить уведомления об организации праздничных мероприятий в краевой Роспотребнадзор, в местную администрацию, либо в минэкономразвития края, если предприятие общепита находится на территории Читы или Читинского района. Сделать это нужно не позднее, чем за два календарных дня до проведения банкета. При этом, у всех сотрудников должен быть сертификат, либо QR-код, либо справка медицинской организации. То же самое касается и предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общественного питания, - пояснил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Также необходимо у посетителей наличие сертификата, либо QR-кода, либо справки медицинской организации. Размещение столов на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга и присутствие не более 70% посетителей от единой пропускной способности, фактической вместимости помещения, фактического числа посадочных мест, в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет, −не более 50% от единой пропускной способности; обеспечение контроля соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19); обеспечение видеонаблюдения с предоставлением доступа оперативным контрольным группам для проведения контроля соблюдения действующих ограничительных мероприятий, либо доступа оперативных контрольных групп в помещения, где осуществляется проведение мероприятий; наличие утвержденного руководителем предприятия общественного питания порядка проверки у посетителей сертификата, либо QR-кода, либо справки медицинской организации.

Также важно отметить, что с 10 января вводится проверка кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край коронавирус корпоратив банкет Новый год общепит

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