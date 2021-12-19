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В Бурятии ещё 219 человек заболели коронавирусом

В Бурятии ещё 219 человек заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки скончались восемь пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 19 декабря, зарегистрировано 74153 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34210) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 219 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 181 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 19 декабря, число контактных лиц – 11689 человек.

По данным министерства здравоохранения республики, всего выздоровели от COVID-19 – 68027 человек, в том числе за сутки 206 пациентов.

В стационарах региона получают лечение 1234 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 958. В отделениях реанимации находится 131 пациент (из них старше 65 лет – 82), на ИВЛ – 69 пациентов (из них старше 65 – 49), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 47.

На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1636 коек: занято – 1234, свободно – 402 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,4%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2558 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2334 человека, в том числе за сутки 8 пациентов (старше 65 лет – 8 чел.).
коронавирус

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