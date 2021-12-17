Впервые за многие годы школа искусств в Бурятии получила новое пианино

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Детская школа искусств в Хоринске обновила матбазу



В Бурятии 26 школ искусств получили пианино. Эта возможность появилась благодаря национальному проекту «Культура» в 2019 году. Крупную партию тульских музыкальных инструментов закупили тогда в рамках этого нацпроекта. Общая стоимость покупки составила 9,6 миллиона рублей. Инструменты были доставлены в 11 районов Бурятии. Сейчас случилось новогоднее чудо в Хоринске.



- У нас хорошие новости! Впервые за многие годы наша детская школа искусств обновила матбазу. Получили новое пианино! Искренне рады этому событию, - сообщил в соцсети начальник управления культуры администрации Хоринского района Эрдэм Жамсаранов.



Предновогодний подарок школа искусств получила благодаря совместной работе минкульта Бурятии и минпромторга РФ, уточнил «Байкал Daily» начальник управления.



Также он рассказывает, что установили в РДК тёплые полы.



- Теперь должно стать комфортнее для зрителей. Пробуем. Ведь с наступлением зимнего периода температура в зрительном зале не достигает выше 12-13 градусов. Будем греть зрителя точечно. Надеемся, это поможет, - отмечает Жамсаранов.





