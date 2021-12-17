Необычную находку обнаружили в платье сестры Николая II
В рукаве платья сестры императора Николая II Ксении обнаружили конфету, которой минимум 118 лет.
Необычную находку сделали в Эрмитаже при реставрации. И она оказалась съедобной, сообщил музей в ролике, выложенном в Instagram, сообщает «Российская газета».
В платье представительница императорской фамилии появилась на костюмированном балу в 1903 году. Сейчас наряд оказался в запасниках Эрмитажа. По оценкам Нины Тарасовой, хранителя фонда костюма отдела истории русской культуры, сохранность платья была хорошей.
При изучении состояния платья она обнаружила в одном из рукавов надкусанную конфету типа «помадка». Она была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что никаких болезнетворных бактерий за 118 лет на ней не образовалось, нет даже плесени.
Реставратор призналась, что не удержалась и лизнула конфету. Ничего страшного не произошло, сотрудница Эрмитажа заявила: конфета оказалась сладкой.
Сейчас необычная находка хранится в отдельной коробочке фондохранилища Эрмитажа. Правда, инвентарный номер конфете решили не присваивать.
«Инстинктивно лизнула»: Сотрудница Эрмитажа нашла вековую конфету
Общество, Фото:
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